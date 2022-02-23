Владимир Зеленский. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, в своем обращении анонсировал запуск программы экономического патриотизма.

Государство поддержит отдельные отрасли экономики и будет мотивировать украинский бизнес оставаться в Украине. Об этом говорится в обращении президента.

Зеленский пообещал уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и ограничить проверки. Также программа предусматривает понижение НДС на бензин и дизель, что позволит снизить цены на заправках.

Наша цель — обретение экономической независимости. Особенно в энергетике, — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что 23 февраля проведет встречу с представителями большего бизнеса. Он подчеркнул, что бизнесмены должны остаться в Украине.

Их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают наши военные, — отметил глава государства.

По его словам, бизнес должен защищать экономику, финансы, создавать рабочие места.

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Бизнесмен Ринат Ахметов также сделал заявление на фоне вторжения России в Украину. Он призвал к единству власть, бизнес и всех граждан Украины.

Ахметов сообщил, что его компания SCM уплатит налоги заранее на сумму 1 млрд грн. Кроме того, предприятия группы SКМ будут осуществлять все запланированные инвестиции, в частности в Мариуполе.