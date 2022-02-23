Российские олигархи с начала года потеряли 32 млрд долларов. США, фото: GuildHall

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Ракурс

Состояние российских олигархов с начала 2022 года уменьшилось на 32 млрд долл., а эскалация конфликта с Украиной может привести к еще большему их сокращению.

Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного агентством Bloomberg.

Общий капитал 23 российских миллиардеров составляет 343 млрд долл., тогда как в конце 2021 года этот показатель был на уровне 375 млрд дол. В частности:

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состояние 69-летнего Геннадия Тимченко, сына советского офицера, познакомившегося и подружившегося с действующим президентом РФ Владимиром Путиным в начале 1990-х годов, сейчас составляет около 16 млрд дол. США (потерял 6,47 млрд долларов), причем основная часть их приходится на долю в российской газодобывающей компании «Новатек»;

состояние Леонида Михельсона, акционера «Новатека», в этом году уменьшилось на 6,2 млрд дол. и составляют 26,2 млрд долл.;

состояние главы совета директоров «Лукойла» Вагита Алекперова уменьшилось на 3,5 млрд дол. из-за значительного падения акций этой энергетической компании и сейчас составляет 19,3 млрд. дол.

Отмечается, что на этой неделе российский рынок упал еще больше, после того как Путин признал «независимость» ОРДЛО. В результате Германия остановила совместный с Россией газотранспортный проект «Северный поток-2», а Великобритания ввела санкции против пяти банков страны и трех ее самых богатых людей, включая Тимченко.

Источник: Bloomberg