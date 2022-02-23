В Україні починався призов резервістів, кого покличуть на службу. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/ua/n167421-pryzov-rezervistiv-v-ukrayini-kogo-poklychut-do-viyskkomativ.html

Ракурс

Призов резервістів на військову службу в особливий період стартував в Україні з 23 лютого.

До військкоматів покличуть резервістів від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад. Ці військовозобов’язані проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві. Максимальний термін служби складає один рік. Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність, — йдеться в повідомленні.

Командування наголосило, що за призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата. Це передбачається українським законодавством.

Які дії резервістів?

Відповідно до наказу президента України, резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. У тому разі, якщо резервіст не може бути призваним з якихось причин, то йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. Якщо ж просто проігнорувати виклик, то буде передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

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Як відомо, резервісти оперативного резерву — це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський погодив призов резервістів в особливий період. Глава держави запевнив у відсутності потреби в оголошенні загальної мобілізації.