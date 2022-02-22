Штаб оборони створять у Верховній Раді – Арахамія

https://racurs.ua/ua/n167404-shtab-oborony-stvoryat-u-verhovniy-radi-arahamiya.html

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Штаб оборони створять у Верховній Раді. Про це 22 лютого повідомив лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія за результатами консультацій лідерів груп та фракцій із президентом Володимиром Зеленським.

Домовилися створити штаб у парламенті з оборони, — зазначив Арахамія.

З його слів, члени штабу оборони повинні регулярно збиратися, щоб напрацьовувати рішення і йти з ними до Зеленського.

Разом із президентом це обговорюємо і потім ухвалюємо у парламенті, — додав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Зеленський має зробити звернення щодо останніх дій РФ.

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21 лютого президент країни-агресора Росії Володимир Путін визнав незалежність підконтрольних Кремлю терористичних утворень ДНР та ЛНР, розташованих на окупованих Москвою територіях українського Донбасу. Після цього Путін заявив про введення російських військ на окуповані території «для підтримання миру». Вже сьогодні Держдума РФ проголосувала за ратифікацію так званих «договорів про дружбу» між Росією і Л/ДНР.

Джерело: «Факти»