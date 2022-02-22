Окупанти вбили захисника України, ще шестеро поранені — штаб ООС

https://racurs.ua/ua/n167403-okupanty-vbyly-zahysnyka-ukrayiny-sche-shestero-poraneni-shtab-oos.html

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Війна з Росією на Донбасі триває. Станом на вечір 22 лютого штаб операції Об'єднаних сил зафіксував понад 70 порушень «режиму тиші». Внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще шестеро дістали поранень.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще п’ятеро — бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах, стан їхнього здоров’я — задовільний. Ще один український захисник отримав поранення не сумісне з життям, — повідомив ввечері речник штабу ООС Павло Ковальчук.

Радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка у Телеграм вказав, що бойовики застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. З його слів, ввечері 22 лютого під час обстрілу біля селища Новотроїцьке Волноваського району загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних сил України Сливка.

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Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Нагадаємо, станом на 17.00 вівторка російські окупанти 47 разів відкривали вогонь, 30 з них з забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий дістав поранення, ще один — бойове травмування.