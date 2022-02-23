Олексій Данілов, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167428-skilky-pryzvut-rezervistiv-rozpoviv-danilov.html

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В Україні призвуть 36 тис. резервістів. Здебільшого, це будуть люди, які вже мають досвід бойових дій.

Про це сьогодні, 23 лютого, під час брифінгу повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

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Це люди, в переважній більшості, які вже пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова, — зазначив Данілов. — Щодо того, де буде, за необхідності, їх використання — це питання військових. Вони приймають рішення, де будуть використовуватися ті чи інші військовослужбовці.

В Україні сьогодні стартував призов резервістів на військову службу в особливий період. Раніше командування Сухопутних військ ЗСУ повідомляло, що до військкоматів покличуть резервістів віком від 18 до 60 років — як офіцерів, так і рядових і сержантів.