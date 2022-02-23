Лідера президентського рейтингу назвали соціологи

https://racurs.ua/ua/n167427-lidera-prezydentskogo-reytyngu-nazvaly-sociology.html

Ракурс

Рейтинг президента продовжує очолювати чинний глава держави Володимир Зеленський.

За нього готові голосувати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 11−18 лютого.

На другому місці опинився лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко з 18% підтримки. Далі йде лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко — за неї готові голосувати 9,5% опитаних.

Нижчу підтримку мають:

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Юрій Бойко — 8,3%,

Ігор Смешко — 7,5%,

Дмитро Разумков — 6,9%,

Євген Мураєв — 5,9%,

Володимир Гройсман — 5,3%,

Олег Ляшко — 2,9%,

Арсеній Яценюк — 2,2%.

Рейтинги інших кандидатів не перевищують 2%. В опитуванні взяли участь 4 тис. 800 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Дослідження провели методом телефонних інтерв’ю. Помилка репрезентативності не перевищує 1,4%.