Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Лідера президентського рейтингу назвали соціологи

Лідера президентського рейтингу назвали соціологи

23 лют 2022, 12:29
999

Рейтинг президента продовжує очолювати чинний глава держави Володимир Зеленський.

За нього готові голосувати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 11−18 лютого.

На другому місці опинився лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко з 18% підтримки. Далі йде лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко — за неї готові голосувати 9,5% опитаних.

Нижчу підтримку мають:



.

  • Юрій Бойко — 8,3%,
  • Ігор Смешко — 7,5%,
  • Дмитро Разумков — 6,9%,
  • Євген Мураєв — 5,9%,
  • Володимир Гройсман — 5,3%,
  • Олег Ляшко — 2,9%,
  • Арсеній Яценюк — 2,2%.

Рейтинги інших кандидатів не перевищують 2%. В опитуванні взяли участь 4 тис. 800 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Дослідження провели методом телефонних інтерв’ю. Помилка репрезентативності не перевищує 1,4%.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів