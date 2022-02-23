Росіяни закупили 45 тис. пакетів для перевезення трупів. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/ua/n167426-rosiyany-zakupyly-45-tys-paketiv-dlya-perevezennya-trupiv-sbu.html

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Російська Федерація закупила 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.

Ці пакети можуть знадобитися для військовослужбовців країни-агресора, якщо РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це 23 лютого під час наради заявив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін, передає «Суспільне».

Я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах, — зазначив представник спецслужби.

За інформацією Дудіна, на кордоні з Харківщиною Служба безпеки фіксує активне маневрування і пересування військ країни-агресора. При цьому, 30% військової техніки РФ — несправні. Зазначається, що найкраща тактична група ЗС Росії нараховує лише 70% справної техніки. У напрямку Бєлгорода зосереджена техніка, яка нездатна самостійно пересуватися.

Дудін наголосив, що зараз немає жодних ознак відведення Росією своїх військ від державного кордону України після так званих навчань.

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Нагадаємо, на кордоні України та Білорусі супутники зафіксували розміщення понад сотні військових машин і десятків військових наметів. Крім того, до військового гарнізону на заході РФ поблизу кордону з Україною додали новий польовий госпіталь.

Джерело: «Суспільне»