Росіяни закупили 45 тис. пакетів для перевезення трупів — СБУhttps://racurs.ua/ua/n167426-rosiyany-zakupyly-45-tys-paketiv-dlya-perevezennya-trupiv-sbu.htmlРакурс
Російська Федерація закупила 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.
Ці пакети можуть знадобитися для військовослужбовців країни-агресора, якщо РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це 23 лютого під час наради заявив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін, передає «Суспільне».
Я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах, — зазначив представник спецслужби.
За інформацією Дудіна, на кордоні з Харківщиною Служба безпеки фіксує активне маневрування і пересування військ країни-агресора. При цьому, 30% військової техніки РФ — несправні. Зазначається, що найкраща тактична група ЗС Росії нараховує лише 70% справної техніки. У напрямку Бєлгорода зосереджена техніка, яка нездатна самостійно пересуватися.
Дудін наголосив, що зараз немає жодних ознак відведення Росією своїх військ від державного кордону України після так званих навчань.
Нагадаємо, на кордоні України та Білорусі супутники зафіксували розміщення понад сотні військових машин і десятків військових наметів. Крім того, до військового гарнізону на заході РФ поблизу кордону з Україною додали новий польовий госпіталь.
Джерело: «Суспільне»