Надзвичайний стан РНБО просить ввести на усій території України, окрім окупованої

https://racurs.ua/ua/n167425-nadzvychaynyy-stan-rnbo-prosyt-vvesty-na-usiy-terytoriyi-ukrayiny-okrim-okupovanoyi.html

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РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що в тимчасово окупованих регіонах країни з 2014 року діє надзвичайний стан. Наразі за це рішення має проголосувати Верховна Рада.

Данілов повідомив, що Рада зобов’язана розглянути рішення про НС упродовж 48 годин.

Режим надзвичайного стану запроваджують на 30 днів, згодом президент може продовжити його зі згоди Ради ще на 30 днів.

В кожній області буде прийматись окреме рішення щодо посилення чи послаблення НС відповідно до ситуації, — повідомив Данілов.



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Засідання РНБО лишається відкритим, його члени можуть швидко знову зібратися.