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Укомлектована аптечка допоможе в надзвичайних ситуаціях
Надзвичайна аптечка — що до неї покласти, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n167424-nadzvychayna-aptechka-scho-do-neyi-poklasty-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Міністерство охорони здоров’я розповіло, чим слід укомплектувати аптечку для чотирьох осіб, покликану допомогти при широкому спектрі надзвичайних ситуацій — від природних до ситуацій воєнного характеру.
Відповідна інформація опублікована у Telegram-каналі відомства.
Так, у відомстві рекомендують покласти до аптечки:
- чотири пари нестерильних рукавичок;
- атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;
- бинти марлеві стерильні та нестерильні різних розмірів (по п’ять штук);
- бинти еластичні різних розмірів (два);
- дві гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менше, ніж 10×10 см);
- термоковдру та поліетилоновій основі;
- термометр (не ртутний та у захисному футлярі);
- два «ізраїльські бандажі» (індивідуальні перев’язувальні пакети з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою);
- дві плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;
- гіпотермічний пакет;
- пов’язку (щиток) на око;
- 25 пластирів бактероцидних різних розмірів;
- лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3−5 м, шириною 3−5 см);
- 10 стерильних марлевих серветок;
- дві медичні перев’язувальні косинки для іммобілізації кінцівок;
- гормональну мазь;
- антисепктики — один на водній основі, один спиртовий;
- знеболювальний/жарознижувальний засіб;
- упаковку ентеросорбенту;
- упаковку таблеток для знезараження води;
- скотч армований;
- водостійкий маркер для нанесення інформації.
Люди з відповідними навичками також можуть взяти:
- засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);
- оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);
- засіб для зупинки кровотечі медичний по типу «САТ»;
- шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10−11 см, завдовжки від 90 см;
- назофарингеальний повітровід з лубрикантом;
- голку декомпресійну.
У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій, — наголошують у МОЗ. — Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності.
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