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Ракурс
Укомлектована аптечка допоможе в надзвичайних ситуаціях

Надзвичайна аптечка — що до неї покласти, розповіли у МОЗ

23 лют 2022, 12:06
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Міністерство охорони здоров’я розповіло, чим слід укомплектувати аптечку для чотирьох осіб, покликану допомогти при широкому спектрі надзвичайних ситуацій — від природних до ситуацій воєнного характеру.

Відповідна інформація опублікована у Telegram-каналі відомства.

Так, у відомстві рекомендують покласти до аптечки:

  • чотири пари нестерильних рукавичок;
  • атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;
  • бинти марлеві стерильні та нестерильні різних розмірів (по п’ять штук);
  • бинти еластичні різних розмірів (два);
  • дві гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менше, ніж 10×10 см);
  • термоковдру та поліетилоновій основі;
  • термометр (не ртутний та у захисному футлярі);
  • два «ізраїльські бандажі» (індивідуальні перев’язувальні пакети з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою);
  • дві плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;
  • гіпотермічний пакет;
  • пов’язку (щиток) на око;
  • 25 пластирів бактероцидних різних розмірів;
  • лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3−5 м, шириною 3−5 см);
  • 10 стерильних марлевих серветок;
  • дві медичні перев’язувальні косинки для іммобілізації кінцівок;
  • гормональну мазь;
  • антисепктики — один на водній основі, один спиртовий;
  • знеболювальний/жарознижувальний засіб;
  • упаковку ентеросорбенту;
  • упаковку таблеток для знезараження води;
  • скотч армований;
  • водостійкий маркер для нанесення інформації.

Люди з відповідними навичками також можуть взяти:

  • засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);
  • оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);
  • засіб для зупинки кровотечі медичний по типу «САТ»;
  • шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10−11 см, завдовжки від 90 см;
  • назофарингеальний повітровід з лубрикантом;
  • голку декомпресійну.

У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій, — наголошують у МОЗ. — Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності.



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Джерело: Ракурс


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