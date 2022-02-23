Укомлектована аптечка допоможе в надзвичайних ситуаціях

https://racurs.ua/ua/n167424-nadzvychayna-aptechka-scho-do-neyi-poklasty-rozpovily-u-moz.html

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Міністерство охорони здоров’я розповіло, чим слід укомплектувати аптечку для чотирьох осіб, покликану допомогти при широкому спектрі надзвичайних ситуацій — від природних до ситуацій воєнного характеру.

Відповідна інформація опублікована у Telegram-каналі відомства.

Так, у відомстві рекомендують покласти до аптечки:

чотири пари нестерильних рукавичок;

атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;

бинти марлеві стерильні та нестерильні різних розмірів (по п’ять штук);

бинти еластичні різних розмірів (два);

дві гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менше, ніж 10×10 см);

термоковдру та поліетилоновій основі;

термометр (не ртутний та у захисному футлярі);

два «ізраїльські бандажі» (індивідуальні перев’язувальні пакети з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою);

дві плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;

гіпотермічний пакет;

пов’язку (щиток) на око;

25 пластирів бактероцидних різних розмірів;

лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3−5 м, шириною 3−5 см);

10 стерильних марлевих серветок;

дві медичні перев’язувальні косинки для іммобілізації кінцівок;

гормональну мазь;

антисепктики — один на водній основі, один спиртовий;

знеболювальний/жарознижувальний засіб;

упаковку ентеросорбенту;

упаковку таблеток для знезараження води;

скотч армований;

водостійкий маркер для нанесення інформації.

Люди з відповідними навичками також можуть взяти:

засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);

оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);

засіб для зупинки кровотечі медичний по типу «САТ»;

шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10−11 см, завдовжки від 90 см;

назофарингеальний повітровід з лубрикантом;

голку декомпресійну.

У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій, — наголошують у МОЗ. — Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності.

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