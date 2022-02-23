Укомлектованная аптечка поможет в чрезвычайных ситуациях.

https://racurs.ua/n167424-chrezvychaynaya-aptechka-chto-v-nee-polojit-rasskazali-v-minzdrave.html

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Министерство здравоохранения рассказало, чем следует укомплектовать аптечку для четырех человек, призванную помочь при широком спектре чрезвычайных ситуаций — от естественных до ситуаций военного характера.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.

Так, в ведомстве рекомендуют положить в аптечку:

четыре пары нестерильных перчаток;

атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви;

бинты марлевые стерильные и нестерильные разных размеров (по пять штук);

бинты эластические разных размеров (два);

две гидрогелевые противоожоговые повязки/бинты (не менее 10×10 см);

термоодеяло и полиэтилоновой основе;

термометр (не ртутный и в защитном футляре);

два «израильских бандажа» (индивидуальные перевязочные пакеты с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой);

две пленки (клапаны) для проведения искусственной вентиляции легких;

гипотермический пакет;

повязку (щиток) на глаз;

25 пластырей бактериоцидных разных размеров;

лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3−5 м, шириной 3−5 см);

10 стерильных марлевых салфеток;

две медицинские перевязочные косынки для иммобилизации конечностей;

гормональную мазь;

антисепктики — один на водной основе, один спиртовой;

обезболивающее/жаропонижающее средство;

упаковку энтеросорбента;

упаковку таблеток для обеззараживания воды;

скотч армированный;

водостойкий маркер для нанесения информации.

Люди с соответствующими навыками могут также взять:

средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством);

окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана);

средство для остановки кровотечения медицинское по типу «САТ»;

шину иммобилизационную гибкую ширину 10−11 см, длиной от 90 см;

назофарингеальный воздуховод с лубрикантом;

иглу декомпрессионную.

В любой чрезвычайной ситуации — сохраняйте спокойствие, — подчеркивают в Минздраве. — Залог вашего покоя — готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться — одно из звеньев такой готовности.

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