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Ракурс
Укомлектованная аптечка поможет в чрезвычайных ситуациях.

Чрезвычайная аптечка — что в нее положить, рассказали в Минздраве

23 фев 2022, 12:06
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Министерство здравоохранения рассказало, чем следует укомплектовать аптечку для четырех человек, призванную помочь при широком спектре чрезвычайных ситуаций — от естественных до ситуаций военного характера.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.

Так, в ведомстве рекомендуют положить в аптечку:

  • четыре пары нестерильных перчаток;
  • атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви;
  • бинты марлевые стерильные и нестерильные разных размеров (по пять штук);
  • бинты эластические разных размеров (два);
  • две гидрогелевые противоожоговые повязки/бинты (не менее 10×10 см);
  • термоодеяло и полиэтилоновой основе;
  • термометр (не ртутный и в защитном футляре);
  • два «израильских бандажа» (индивидуальные перевязочные пакеты с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой);
  • две пленки (клапаны) для проведения искусственной вентиляции легких;
  • гипотермический пакет;
  • повязку (щиток) на глаз;
  • 25 пластырей бактериоцидных разных размеров;
  • лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3−5 м, шириной 3−5 см);
  • 10 стерильных марлевых салфеток;
  • две медицинские перевязочные косынки для иммобилизации конечностей;
  • гормональную мазь;
  • антисепктики — один на водной основе, один спиртовой;
  • обезболивающее/жаропонижающее средство;
  • упаковку энтеросорбента;
  • упаковку таблеток для обеззараживания воды;
  • скотч армированный;
  • водостойкий маркер для нанесения информации.

Люди с соответствующими навыками могут также взять:

  • средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством);
  • окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана);
  • средство для остановки кровотечения медицинское по типу «САТ»;
  • шину иммобилизационную гибкую ширину 10−11 см, длиной от 90 см;
  • назофарингеальный воздуховод с лубрикантом;
  • иглу декомпрессионную.

В любой чрезвычайной ситуации — сохраняйте спокойствие, — подчеркивают в Минздраве. — Залог вашего покоя — готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться — одно из звеньев такой готовности.



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Источник: Ракурс


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