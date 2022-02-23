Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Укомлектованная аптечка поможет в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайная аптечка — что в нее положить, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n167424-chrezvychaynaya-aptechka-chto-v-nee-polojit-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Министерство здравоохранения рассказало, чем следует укомплектовать аптечку для четырех человек, призванную помочь при широком спектре чрезвычайных ситуаций — от естественных до ситуаций военного характера.
Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.
Так, в ведомстве рекомендуют положить в аптечку:
- четыре пары нестерильных перчаток;
- атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви;
- бинты марлевые стерильные и нестерильные разных размеров (по пять штук);
- бинты эластические разных размеров (два);
- две гидрогелевые противоожоговые повязки/бинты (не менее 10×10 см);
- термоодеяло и полиэтилоновой основе;
- термометр (не ртутный и в защитном футляре);
- два «израильских бандажа» (индивидуальные перевязочные пакеты с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой);
- две пленки (клапаны) для проведения искусственной вентиляции легких;
- гипотермический пакет;
- повязку (щиток) на глаз;
- 25 пластырей бактериоцидных разных размеров;
- лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3−5 м, шириной 3−5 см);
- 10 стерильных марлевых салфеток;
- две медицинские перевязочные косынки для иммобилизации конечностей;
- гормональную мазь;
- антисепктики — один на водной основе, один спиртовой;
- обезболивающее/жаропонижающее средство;
- упаковку энтеросорбента;
- упаковку таблеток для обеззараживания воды;
- скотч армированный;
- водостойкий маркер для нанесения информации.
Люди с соответствующими навыками могут также взять:
- средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством);
- окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана);
- средство для остановки кровотечения медицинское по типу «САТ»;
- шину иммобилизационную гибкую ширину 10−11 см, длиной от 90 см;
- назофарингеальный воздуховод с лубрикантом;
- иглу декомпрессионную.
В любой чрезвычайной ситуации — сохраняйте спокойствие, — подчеркивают в Минздраве. — Залог вашего покоя — готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться — одно из звеньев такой готовности.
.