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Ракурс
Чрезвычайное положение СНБО просит ввести на всей территории Украины, кроме оккупированной

Чрезвычайное положение СНБО просит ввести на всей территории Украины, кроме оккупированной

23 фев 2022, 12:10
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Совет национальной безопасности и обороны СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов отметил, что на временно оккупированных регионах страны с 2014 года действует чрезвычайное положение (ЧП).

За это решение должна проголосовать Верховная Рада. Данилов сообщил, что Рада обязана рассмотреть решение о введении ЧП в течение 48 часов.

Режим чрезвычайного положения вводится на 30 дней, впоследствии президент может продлить его с согласия Рады еще на 30 дней.

В каждой области будет приниматься отдельное решение об усилении или ослаблении ЧП в соответствии с ситуацией, — сообщил Данилов.



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Заседание СНБО остается открытым, его члены могут быстро снова собраться.

Источник: Ракурс


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