Россияне закупили 45 тыс. пакетов для перевозки трупов. Фото: depo.ua

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Российская Федерация закупила 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Эти пакеты могут понадобиться для военнослужащих страны-агрессора, если РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом 23 февраля во время совещания заявил начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, передает «Суспільне».

Я думаю, по старинной российской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах, — отметил представитель спецслужбы.

По информации Дудина, на границе с Харьковщиной Служба безопасности фиксирует активное маневрирование и передвижение войск страны-агрессора. При этом, 30% военной техники РФ — неисправна. Отмечается, что лучшая тактическая группа ВС России насчитывает лишь 70% исправной техники. В направлении Белгорода сосредоточена техника, которая неспособна самостоятельно передвигаться.

Дудин подчеркнул, что сейчас нет никаких признаков отвода Россией своих войск от границы Украины после так называемых учений.

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Напомним, на границе Украины и Беларуси спутники зафиксировали размещение более сотни военных машин и десятков военных палаток. Кроме того, в военный гарнизон на Западе РФ вблизи границы с Украиной добавили новый полевой госпиталь.

Источник: «Суспільне»