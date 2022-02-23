Україна готується до нападу Росії - що роблять силовики

https://racurs.ua/ua/n167423-ukrayina-gotuietsya-do-napadu-rosiyi-scho-roblyat-sylovyky.html

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Україна готується до нападу Росії. З 23 лютого у прикордонних районах вводяться додаткові режимні обмеження.

В МВС повідомили, що йдеться про райони, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Серед додаткових тимчасових режимних обмежень такі заходи:

перебування у прикордонні у нічний час;

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування;

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об'єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Співробітники Нацполіції від сьогодні візьмуть під посилену охорону понад 100 об'єктів критичної інфраструктури.