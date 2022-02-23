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Ракурс
Україна готується до нападу Росії - що роблять силовики

Україна готується до нападу Росії — що роблять силовики

23 лют 2022, 12:06
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Україна готується до нападу Росії. З 23 лютого у прикордонних районах вводяться додаткові режимні обмеження.

В МВС повідомили, що йдеться про райони, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Серед додаткових тимчасових режимних обмежень такі заходи:

  • перебування у прикордонні у нічний час;

  • вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування;

  • рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об'єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Співробітники Нацполіції від сьогодні візьмуть під посилену охорону понад 100 об'єктів критичної інфраструктури.

Про це під час брифінгу в «Укрінформі» заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Ми зараз звертаємо уваги на об'єкти критичної інфраструктури, і від сьогоднішнього дня ми перевіряємо об'єкти, в тому числі енергетичної інфраструктури. Більше ніж 100 об'єктів будемо брати під охорону і частина з них вже взята. Це пов’язано з тим, що відсьогодні-завтра Україна буде експериментально відключена від енергосистеми Білорусі і Російської Федерації, — заявив Фацевич.

Понад 600 поліцейських буде забезпечувати охорону таких об'єктів на період відключення.

Крім того, до кінця тижня підрозділи Нацполіції будуть посилені в районі ООС, а кількість резерву спецпризначенців становитиме приблизно шість тисяч осіб.

Фацевич повідомив, що частина поліцейських входить до складу ООС для підтримання правопорядку на прилеглих територіях



.

Поліція готова забезпечити резерв спецпризначенців близько 6 тис. поліцейських, які у разі потреби будуть направлені в ті регіони, де є потреба і є небезпека. Всі розпорядження видані, комунікація з регіонами відбувається в цілодобовому режимі, — повідомив Фацевич.

Джерело: Ракурс


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