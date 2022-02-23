Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна готується до нападу Росії - що роблять силовики
Україна готується до нападу Росії — що роблять силовикиhttps://racurs.ua/ua/n167423-ukrayina-gotuietsya-do-napadu-rosiyi-scho-roblyat-sylovyky.htmlРакурс
Україна готується до нападу Росії. З 23 лютого у прикордонних районах вводяться додаткові режимні обмеження.
В МВС повідомили, що йдеться про райони, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.
Серед додаткових тимчасових режимних обмежень такі заходи:
перебування у прикордонні у нічний час;
вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування;
рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.
Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об'єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.
Співробітники Нацполіції від сьогодні візьмуть під посилену охорону понад 100 об'єктів критичної інфраструктури.
Про це під час брифінгу в «Укрінформі» заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.
Ми зараз звертаємо уваги на об'єкти критичної інфраструктури, і від сьогоднішнього дня ми перевіряємо об'єкти, в тому числі енергетичної інфраструктури. Більше ніж 100 об'єктів будемо брати під охорону і частина з них вже взята. Це пов’язано з тим, що відсьогодні-завтра Україна буде експериментально відключена від енергосистеми Білорусі і Російської Федерації, — заявив Фацевич.
Понад 600 поліцейських буде забезпечувати охорону таких об'єктів на період відключення.
Крім того, до кінця тижня підрозділи Нацполіції будуть посилені в районі ООС, а кількість резерву спецпризначенців становитиме приблизно шість тисяч осіб.
Фацевич повідомив, що частина поліцейських входить до складу ООС для підтримання правопорядку на прилеглих територіях
.
Поліція готова забезпечити резерв спецпризначенців близько 6 тис. поліцейських, які у разі потреби будуть направлені в ті регіони, де є потреба і є небезпека. Всі розпорядження видані, комунікація з регіонами відбувається в цілодобовому режимі, — повідомив Фацевич.