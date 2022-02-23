Лидера президентского рейтинга назвали социологи

Лидера президентского рейтинга назвали социологиhttps://racurs.ua/n167427-lidera-prezidentskogo-reytinga-nazvali-sociologi.htmlРакурс
Рейтинг президента продолжает возглавлять действующий глава государства Владимир Зеленский.
За него готовы голосовать 24,6% респондентов, которые определились с выбором и намеренны голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 11−18 февраля.
На втором месте оказался лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко с 18% поддержки. Далее следует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — за нее готовы голосовать 9,5% опрошенных.
Более низкую поддержку имеют:
- Юрий Бойко — 8,3%
- Игорь Смешко — 7,5%,
- Дмитрий Разумков — 6,9%,
- Евгений Мураев — 5,9%,
- Владимир Гройсман — 5,3%,
- Олег Ляшко — 2,9%,
- Арсений Яценюк — 2,2%.
Рейтинги других кандидатов не превышают 2%. В опросе приняли участие 4 тыс. 800 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Исследование было проведено методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 1,4%.