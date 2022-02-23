Лидера президентского рейтинга назвали социологи

https://racurs.ua/n167427-lidera-prezidentskogo-reytinga-nazvali-sociologi.html

Ракурс

Рейтинг президента продолжает возглавлять действующий глава государства Владимир Зеленский.

За него готовы голосовать 24,6% респондентов, которые определились с выбором и намеренны голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 11−18 февраля.

На втором месте оказался лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко с 18% поддержки. Далее следует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — за нее готовы голосовать 9,5% опрошенных.

Более низкую поддержку имеют:

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Юрий Бойко — 8,3%

Игорь Смешко — 7,5%,

Дмитрий Разумков — 6,9%,

Евгений Мураев — 5,9%,

Владимир Гройсман — 5,3%,

Олег Ляшко — 2,9%,

Арсений Яценюк — 2,2%.

Рейтинги других кандидатов не превышают 2%. В опросе приняли участие 4 тыс. 800 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Исследование было проведено методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 1,4%.