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Ракурс
Лидера президентского рейтинга назвали социологи

Лидера президентского рейтинга назвали социологи

23 фев 2022, 12:29
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Рейтинг президента продолжает возглавлять действующий глава государства Владимир Зеленский.

За него готовы голосовать 24,6% респондентов, которые определились с выбором и намеренны голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 11−18 февраля.

На втором месте оказался лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко с 18% поддержки. Далее следует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — за нее готовы голосовать 9,5% опрошенных.

Более низкую поддержку имеют:



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  • Юрий Бойко — 8,3%
  • Игорь Смешко — 7,5%,
  • Дмитрий Разумков — 6,9%,
  • Евгений Мураев — 5,9%,
  • Владимир Гройсман — 5,3%,
  • Олег Ляшко — 2,9%,
  • Арсений Яценюк — 2,2%.

Рейтинги других кандидатов не превышают 2%. В опросе приняли участие 4 тыс. 800 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Исследование было проведено методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 1,4%.

Источник: Ракурс


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