Сухопутные силы раскрыли план агрессора

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План российского вторжения раскрыли Сухопутные войска ВС Украины. В пресс-службе поделились актуальной информацией на 21.00 24 февраля.

Противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Об этом написали на странице Сухопутных войск в Фейсбуке.

Основные усилия противник сосредотачивается на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях.

С разрешения еще одного «братского народа» Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ из аэродрома Лунинец.

Уже понятен коварный план российских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной Приднепровской Молдавской республики, -г оворится в сообщении.

Для этого применили воздушный тактический десант: до 200 русских солдат на аэродроме Гостомель.

Еще одна цель захватчика — нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.

Противник имеет очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример — оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян, — отметили наши защитники.

На подступах к Херсону ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесены два ракетных удара по Буялику.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии.

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Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, добавляет сил обороне в отпоре вооруженной агрессии, — добавили в сообщении.

Напомним, вторжение России в Украину не станет победой для страны-оккупанта. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что украинская армия дает отпор врагу.