Сухопутні сили розкрили план агресора

https://racurs.ua/ua/n167538-suhoputni-syly-rozkryly-plan-agresora.html

Ракурс

План російського вторгнення розкрили Сухопутні війська ЗС України. У прес-службі поділилися актуальною інформацією на 21.00 24 лютого.

Противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Про це написали на сторінці Сухопутних військ у Фейсбуці.

Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках.

З дозволу ще одного «братського народу» Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з аеродрому Лунінець.

Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної Придніпровської Молдовської республіки, — йдеться в повідомленні.

Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдатів на аеродромі Гостомель.

Ще одна мета загарбника — нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад — оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян, — зазначили наші захисники.

На підступах до Херсона ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва. Нанесено два ракетних удари по Буялику.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії.

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Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, вторгнення Росії в Україну не стане перемогою для країни-окупанта. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українська армія дає відсіч ворогу.