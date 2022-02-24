Агресор готує нові атаки і десант - міністр оборони

https://racurs.ua/ua/n167537-agresor-gotuie-novi-ataky-i-desant-ministr-oborony.html

Ракурс

Війна з Росією триває вже майже добу. Агресор готує нові атаки на Україну.

Очільник Міноборони Олексій Резніков увечері 24 лютого повідомив, що Кремль готує нову хвилю атак, включно із залученням повітряного десанту.

Резніков написав. що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці, непроста ситуація на півдні країни.

Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон. Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі — повітряний десант. Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше, — повідомив міністр оборони України.



.



Генштаб оприлюднив бойові зведення станом на вечір:

станом на 21.00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках.

з дозволу ще одного «братського народа» з Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з аеродрому ЛУНІНЕЦЬ.

ще одна мета загарбника нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

на підступах до ХЕРСОНА ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку МИКОЛАЇВ. Нанесено два ракетних удари по БУЯЛИК.

угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії.

механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Колона російських окупантів зупинена. 1 отбр продовжує бій на околиці ЧЕРНІГОВА.

на слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРІЧНА, АРТЕМІВКА, КОТУЗІВКА, ХАРКІВ, ДЕРГАЧІ, ДОВЖИК, МУРАХА, ОХТИРКА, СУМИ.

противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад — оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян.

військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії