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Агрессор готовит новые атаки и десант — министр обороны
Агрессор готовит новые атаки и десант — министр обороныhttps://racurs.ua/n167537-agressor-gotovit-novye-ataki-i-desant-ministr-oborony.htmlРакурс
Война с Россией длится почти сутки. Агрессор готовит новые атаки на Украину.
Глава Минобороны Алексей Резников вечером 24 февраля сообщил, что Кремль готовит новую волну атак, включая привлечение воздушного десанта.
Резников написал, что тяжелые бои продолжаются в Луганской, Сумской областях, севернее столицы, непростая ситуация на юге страны.
Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили заткнуться и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен. Кремль готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант. Но наша армия готова встретить его. Мы активно применяем образцы современного оружия, полученного от партнеров. Его будет еще больше, — сообщил министр обороны Украины.
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Генштаб обнародовал боевую сводку по состоянию на вечер:
- по состоянию на 21.00 24 февраля противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивается на Слобожанском, Сиверском, Таврическом направлениях;
- с разрешения еще одного «братского народа» из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома ЛУНИНЕЦ;
- еще одна цель захватчика нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары;
- на подступах к ХЕРСОНУ ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении НИКОЛАЕВ. Нанесены два ракетных удара по Буялыку.
- группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии.
- Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна русских оккупантов остановлена. 1 отбр продолжает бой на окраине ЧЕРНИГОВА.
- на слободском направлении ведется оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРЕЧНАЯ, АРТЕМИВКА, КОТУЗИВКА, ХАРЬКОВ, ДЕРГАЧИ, ДОВЖИК, МУРАХА, АХТЫРКА, СУММЫ.
- противник имеет очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример — оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке немногочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян;
- военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанта резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, отдает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии;
- на Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье было уничтожено два вражеских танка и захвачен один танк и один ЗУ-23−2;
- в районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили огнем вражескую смешанную колонну бронированной техники, градов и автомобильной техники;
- на Донецком направлении было горячо в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Павлополь и Пищевик.