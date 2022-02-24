Война с Россией длится почти сутки. Агрессор готовит новые атаки на Украину.

Глава Минобороны Алексей Резников вечером 24 февраля сообщил, что Кремль готовит новую волну атак, включая привлечение воздушного десанта.

Резников написал, что тяжелые бои продолжаются в Луганской, Сумской областях, севернее столицы, непростая ситуация на юге страны.

Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили заткнуться и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен. Кремль готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант. Но наша армия готова встретить его. Мы активно применяем образцы современного оружия, полученного от партнеров. Его будет еще больше, — сообщил министр обороны Украины.