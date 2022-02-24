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В Украине ввели военное положение
В Украине ввели военное положениеhttps://racurs.ua/n167470-v-ukraine-vveli-voennoe-polojenie.htmlРакурс
В Украине было введено военное положение. Это решение поддержали 300 нардепов Верховной Рады.
Военное положение — это особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимым для предотвращения угрозы. Предусматривается временное ограничение прав и свобод граждан, а также временное ограничение законных интересов юридических лиц.
Президент Владимир Зеленский объявил, что военное положение будет действовать по всей Украине. Все из-за вторжения российских войск в нашу страну.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в связи с военным положением с сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работают в усиленном режиме. Балансодержателям поручили обеспечить доступ населения к объектам укрытия.
Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать к укрытию в случае включения сирен, — отметил мэр.
Что меняется с введением военного положения
Согласно закону Украины «О правовом режиме военного положения», в регионах создаются администрации, в состав которых входят военные, наделяемые полномочиями гражданской власти — военнослужащие получают такие же полномочия, как, например, полиция.
Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается и освобождается президентом по предложению Генерального штаба ВСУ или соответствующей областной государственной администрации.
Военные обеспечивают правопорядок самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти или местного самоуправления. Если в регионе начинаются активные боевые действия, власть полностью переводится на военное командование и военные администрации.
При введении военного положения могут вводиться следующие меры:
- использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде;
- вводить комендантский час;
- устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;
- проверять документы у граждан, а при необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;
- запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий;
- может ограничиваться право на свободное передвижение.
Также ограничивается право собственности из-за принудительного отчуждения имущества у физических и юридических лиц на нужды обороны. Следует сказать, что законом предусмотрена компенсация за такое изъятие, а также возврат имущества в случае его сохранности при использовании в период военного времени.
Несколько ограничиваются и трудовые права, из-за введения трудовой повинности. Но вместе с тем законом предусматривается социальная защита, право на отдых и минимальная заработная плата.
Не могут ограничиваться в период военного состояния такие фундаментальные права человека, как право на жизнь, уважение достоинства, свободу и личную неприкосновенность, право на равенство перед законом, право на жилье.
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Чьи полномочия нельзя прекращать во время военного положения
В условиях военного времени запрещается проведение выборов, референдумов, стачек; нельзя вносить изменения в Конституцию.
Невыполнение требований правового режима военного положения влечет ответственность.