В Украине ввели военное положение

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В Украине было введено военное положение. Это решение поддержали 300 нардепов Верховной Рады.

Военное положение — это особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимым для предотвращения угрозы. Предусматривается временное ограничение прав и свобод граждан, а также временное ограничение законных интересов юридических лиц.

Президент Владимир Зеленский объявил, что военное положение будет действовать по всей Украине. Все из-за вторжения российских войск в нашу страну.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в связи с военным положением с сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работают в усиленном режиме. Балансодержателям поручили обеспечить доступ населения к объектам укрытия.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать к укрытию в случае включения сирен, — отметил мэр.

Что меняется с введением военного положения

Согласно закону Украины «О правовом режиме военного положения», в регионах создаются администрации, в состав которых входят военные, наделяемые полномочиями гражданской власти — военнослужащие получают такие же полномочия, как, например, полиция.

Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается и освобождается президентом по предложению Генерального штаба ВСУ или соответствующей областной государственной администрации.

Военные обеспечивают правопорядок самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти или местного самоуправления. Если в регионе начинаются активные боевые действия, власть полностью переводится на военное командование и военные администрации.

При введении военного положения могут вводиться следующие меры:

использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде;

вводить комендантский час;

устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

проверять документы у граждан, а при необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;

запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий;

может ограничиваться право на свободное передвижение.

Также ограничивается право собственности из-за принудительного отчуждения имущества у физических и юридических лиц на нужды обороны. Следует сказать, что законом предусмотрена компенсация за такое изъятие, а также возврат имущества в случае его сохранности при использовании в период военного времени.

Несколько ограничиваются и трудовые права, из-за введения трудовой повинности. Но вместе с тем законом предусматривается социальная защита, право на отдых и минимальная заработная плата.

Не могут ограничиваться в период военного состояния такие фундаментальные права человека, как право на жизнь, уважение достоинства, свободу и личную неприкосновенность, право на равенство перед законом, право на жилье.

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Чьи полномочия нельзя прекращать во время военного положения

В условиях военного времени запрещается проведение выборов, референдумов, стачек; нельзя вносить изменения в Конституцию.

Невыполнение требований правового режима военного положения влечет ответственность.