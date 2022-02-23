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Ракурс
Полиция жестко прекратила митинг под Минюстом, скриншот видео

«Воровский прогон» не помог — полиция разогнала платный митинг под Минюстом

23 фев 2022, 15:45
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В Киеве полиция сегодня, 23 февраля, жестко пресекла попытку провести под зданием Министерства юстиции митинг против «насилия в украинских тюрьмах», участников которого собрали за деньги.

В результате задержали 34 человека. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, недавно в украинские тюрьмы из РФ пришел так называемый «прогон» (указание «авторитетных» заключенных), предписывающий на фоне сложившейся ситуации устроить там бунты.

Цель таких действий — дестабилизировать ситуацию в Украине путем отвлечения силовых структур на бунты в тюрьмах.

Однако этот «прогон» был перехвачен полицейскими и Минюст, отвечающий за порядок в тюрьмах, был вовремя предупрежден. Так что бунта не произошло.

Но те, кто взял деньги за «прогон пошуметь», решили попикетировать Минюст, — отметил Геращенко.

Отмечается, что заказчиками митинга возле Минюста, который должен стать частью таких провокаций, также были «северные соседи» Украины. Заказчики пытались собрать за деньги 1 тыс. митингующих.



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Организаторы указанных акций связаны с уголовными элементами оккупированной российскими войсками Горловки, среди криминальной среды города Киев неизвестны, располагают существенными суммами денежных средств, — отмечается в сообщении Геращенко.

Источник: Ракурс


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