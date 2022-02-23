Поліція жорстко припинила мітинг під Мінюстом, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167443-vorovskoy-progon-ne-dopomig-policiya-rozignala-platnyy-mityng-pid-minustom.html

Ракурс

У Києві поліція сьогодні, 23 лютого, жорстко припинила спробу провести під будівлею Міністерства юстиції мітинг проти «насильства в українських в’язницях», учасників якого зібрали за гроші.

В результаті затримали 34 людини. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, нещодавно до українських в’язниць із РФ прийшов так званий «прогон» (вказівка «авторитетних» ув’язнених), який наказував на тлі ситуації, яка зараз склалася, влаштувати там бунти.

Мета таких дій — дестабілізувати ситуацію в Україні через відволікання силових структур на бунти у в’язницях.

Однак цей «прогон» був перехоплений поліцейськими і Мінюст, який відповідає за порядок у в’язницях, був вчасно попереджений. Тож бунту не відбулося.

Але ті, хто взяли гроші за «прогін пошуміти», вирішили попікетувати Мінюст, — зазначив Геращенко.

Зазначається, що замовниками мітингу біля Мінюсту, котрий мав стати частиною таких провокацій, також були «північні сусіди» України. Замовники намагалися зібрати за гроші 1 тис. мітингувальників.

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