Віталій Кличко. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n167442-klychko-rozpoviv-pro-osoblyvosti-zaprovadjennya-ns-v-kyievi.html

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Питання запровадження надзвичайного стану в Києві вирішиться сьогодні, 23 лютого.

Оперативний штаб Києва винесе рішення щодо введення надзвичайного стану в місті. Воно буде прийнято після позачергового засідання Верховної Ради. Всю офіційну інформацію щодо введення НС у Києві оперативно публікуватимуть на сайтах міської влади. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Кличко розповів, що у разі ухвалення такого рішення на територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів обласних державних адміністрацій та КМДА. У столиці можуть встановити посилений контроль в’їздів та виїздів із території міста. Рух транспортних засобів може обмежуватися, автомобілі можуть оглядати.

Проведення масових заходів та мітингів забороняється. Кличко додав, що комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

За словами мера, киянам не варто панікувати, оскільки надзвичайний стан, у цій ситуації — упереджувальний крок. НС держава запроваджує для забезпечення правопорядку в містах, селищах та селах, для протидії злочинності та попередження можливих провокацій.

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Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони попросила Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території країни, крім Луганської та Донецької областей.