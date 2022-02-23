Ізраїль заявив про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

https://racurs.ua/ua/n167441-izrayil-zayavyv-pro-pidtrymku-suverenitetu-ukrayiny-ale-ne-zgadav-pry-comu-rosiu.html

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Ізраїльське МЗС вперше з початку ескалації подій в Україні опублікувало заяву про ставлення Ізраїлю до ситуації, що склалася у зв’язку із визнанням Москвою терористичних ЛДНР.

Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та поділяє занепокоєння щодо подій на сході країни, — йдеться у заяві МЗС.

У повідомленні МЗС жодного разу не згадується Росія.

Ізраїль висловив сподівання, що буде знайдено дипломатичне вирішення конфлікту, і заявило, що «Ізраїль готовий цьому сприяти».

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У заяві також йдеться про те, що Ізраїль готовий надати Україні гуманітарну допомогу та веде із Києвом переговори на цю тему.