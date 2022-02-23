Італія змінює правила в’їзду – подробиці. Фото: poehalisnami.kharkov

https://racurs.ua/ua/n167440-italiya-zminuie-pravyla-v-yizdu-podrobyci.html

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Правила в’їзду в Італію змінюються — громадяни не з країн ЄС зможуть в’їхати в країну лише з сертифікатом про повну вакцинацію від коронавірусу.

Також підійдуть довідка про одужання або ж негативний тест на COVID-19. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

При цьому після перетину кордону не потрібно буде проходити обов’язковий п’ятиденний карантин.

У відомстві зазначають, що перед поїздкою варто обов’язково перевірити актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.

Тим часом Польща скасовує майже всі карантинні обмеження. Нові правила почнуть діяти з 1 березня. Однак про спрощення в’їзду в Польщі наразі не повідомлялося.

Скасування обмежень анонсував голова уряду Польщі Матеуш Моравєцький. Карантин послабиться в магазинах, ресторанах, місцях культури, транспорті, а також під час зустрічей і заходів.

Відновиться робота дискотек, клубів та інших закладів. Уряд також скасовує рекомендацію працювати дистанційно в державних установах.

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Водночас невакциновані люди повинні будуть і далі носити маски у закритих приміщеннях або при необхідності сидіти на ізоляції.

Влада Польщі аргументувала пом’якшення карантину м’яким поширенням штаму «Омікрон». Дослідження показують, що 80% поляків мають антитіла.