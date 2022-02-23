Италия меняет правила въезда – подробности

Италия меняет правила въезда — подробностиhttps://racurs.ua/n167440-italiya-menyaet-pravila-vezda-podrobnosti.htmlРакурс
Правила въезда в Италию меняются — граждане не из стран ЕС смогут въехать в страну только с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса.
Также подойдут справка об выздоровлении или отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
При этом после пересечения границы не нужно проходить обязательный пятидневный карантин.
В ведомстве отмечают, что перед поездкой следует обязательно проверить актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел.
Тем временем Польша отменяет почти все карантинные ограничения. Новые правила начнут действовать с 1 марта. Однако об упрощении въезда в Польшу пока не сообщалось.
Отмену ограничений анонсировал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Карантин ослабится в магазинах, ресторанах, местах культуры, транспорте, а также во время встреч и мероприятий.
Возобновится работа дискотек, клубов и других заведений. Правительство также отменяет рекомендацию работать дистанционно в государственных учреждениях.
В то же время невакцинированные люди должны будут продолжать носить маски в закрытых помещениях или при необходимости сидеть на изоляции.
Власти Польши аргументировали смягчение карантина мягким распространением штамма «Омикрон». Исследования показывают, что у 80% поляков есть антитела.