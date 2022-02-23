Чрезвычайное положение в Украине — что это значитhttps://racurs.ua/n167439-chrezvychaynoe-polojenie-v-ukraine-chto-eto-znachit.htmlРакурс
Чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, могут ввести уже вскоре.
Соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны попросил принять Верховную Раду. Введение чрезвычайного положения предусматривает ряд ограничений. Решения относительно тех или иных мероприятий на конкретной территории будут принимать областные комиссии при участии органов государственной и местной власти.
Чрезвычайное положение предусматривает установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также предусматривается ограничение движения транспортных средств и их осмотр.
Режим ЧС предусматривает усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Кроме того, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом. Запрещаются во время чрезвычайного положения забастовки. Разрешается принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.
Какие права у граждан во время чрезвычайного положения:
- Люди имеют право получать информацию о чрезвычайном положении от СМИ.
- Местные органы или органы военных администраций должны обеспечить людей средствами защиты. Также граждане имеют право на социальную защиту, например, на компенсацию разрушенного жилья.
Однако чрезвычайное положение не должно приводить каких-либо ограничений права на жизнь, на свободу мысли, совести, религии в понимании этих прав и свобод.
Какие у граждан обязанности во время чрезвычайного положения:
- Нельзя привлекать несовершеннолетних, а также беременных женщин к работам, которые могут негативно повлиять на их здоровье.
Военное положение в Украине могут ввести в любой момент, как и комендантский час.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 22 февраля попросил Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Парламент обязан рассмотреть решение о ЧП в течение 48 часов. Режим чрезвычайного положения вводят на 30 дней, впоследствии президент может продлить его с согласия ВРУ еще на 30 дней.