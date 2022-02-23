Что означает введение чрезвычайного положения. Фото:

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Чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, могут ввести уже вскоре.

Соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны попросил принять Верховную Раду. Введение чрезвычайного положения предусматривает ряд ограничений. Решения относительно тех или иных мероприятий на конкретной территории будут принимать областные комиссии при участии органов государственной и местной власти.

Чрезвычайное положение предусматривает установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также предусматривается ограничение движения транспортных средств и их осмотр.

Режим ЧС предусматривает усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Кроме того, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом. Запрещаются во время чрезвычайного положения забастовки. Разрешается принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Какие права у граждан во время чрезвычайного положения:

Люди имеют право получать информацию о чрезвычайном положении от СМИ.

Местные органы или органы военных администраций должны обеспечить людей средствами защиты. Также граждане имеют право на социальную защиту, например, на компенсацию разрушенного жилья.

Однако чрезвычайное положение не должно приводить каких-либо ограничений права на жизнь, на свободу мысли, совести, религии в понимании этих прав и свобод.

Какие у граждан обязанности во время чрезвычайного положения:

Нельзя привлекать несовершеннолетних, а также беременных женщин к работам, которые могут негативно повлиять на их здоровье.

Военное положение в Украине могут ввести в любой момент, как и комендантский час.

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 22 февраля попросил Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Парламент обязан рассмотреть решение о ЧП в течение 48 часов. Режим чрезвычайного положения вводят на 30 дней, впоследствии президент может продлить его с согласия ВРУ еще на 30 дней.