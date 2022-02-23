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Что означает введение чрезвычайного положения. Фото:

Чрезвычайное положение в Украине — что это значит

23 фев 2022, 15:04
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Чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, могут ввести уже вскоре.

Соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны попросил принять Верховную Раду. Введение чрезвычайного положения предусматривает ряд ограничений. Решения относительно тех или иных мероприятий на конкретной территории будут принимать областные комиссии при участии органов государственной и местной власти.

Чрезвычайное положение предусматривает установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также предусматривается ограничение движения транспортных средств и их осмотр.

Режим ЧС предусматривает усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Кроме того, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом. Запрещаются во время чрезвычайного положения забастовки. Разрешается принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Какие права у граждан во время чрезвычайного положения:

  • Люди имеют право получать информацию о чрезвычайном положении от СМИ.
  • Местные органы или органы военных администраций должны обеспечить людей средствами защиты. Также граждане имеют право на социальную защиту, например, на компенсацию разрушенного жилья.

Однако чрезвычайное положение не должно приводить каких-либо ограничений права на жизнь, на свободу мысли, совести, религии в понимании этих прав и свобод.

Какие у граждан обязанности во время чрезвычайного положения:

  • Нельзя привлекать несовершеннолетних, а также беременных женщин к работам, которые могут негативно повлиять на их здоровье.

Военное положение в Украине могут ввести в любой момент, как и комендантский час.



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Источник: Суспільне

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 22 февраля попросил Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Парламент обязан рассмотреть решение о ЧП в течение 48 часов. Режим чрезвычайного положения вводят на 30 дней, впоследствии президент может продлить его с согласия ВРУ еще на 30 дней.

Источник: Ракурс


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