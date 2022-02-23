Що означає запровадження надзвичайного стану. Фото:

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Надзвичайний стан по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, можуть запровадити Вже незабаром.

Відповідне рішення Рада національної безпеки та оборони попросила ухвалити Верховну Раду. Введення надзвичайного стану передбачає низку обмежень. Рішення щодо тих чи інших заходів на конкретній території будуть ухвалювати обласні комісії за участі органів державної та місцевої влади.

Надзвичайний стан передбачає встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан. Також передбачається обмеження руху транспортних засобів та їх огляд.

Режим НС передбачає й посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Крім того, вводиться заборона на проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом. Забороняються під час надзвичайного стану страйки. Дозволяється примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Які права у громадян під час надзвичайного стану:

Люди мають право отримувати інформацію про надзвичайний стан від ЗМІ.

Місцеві органи або органи військових адміністрацій мають забезпечити людей засобами захисту. Також громадяни мають право на соціальний захист, наприклад, на компенсацію зруйнованого житла.

Однак надзвичайний стан не повинен призводити будь-яких обмежень права на життя, на свободу думки, совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод.

Які у громадян обов’язки під час надзвичайного стану:

Не можна залучати неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на їхнє здоров’я.

Воєнний стан в Україні можуть також запровадити у будь-який момент, як і комендантську годину.

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Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони 22 лютого попросила Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей. Парламент зобов’язаний розглянути рішення про НС упродовж 48 годин. Режим надзвичайного стану запроваджують на 30 днів, згодом президент може продовжити його зі згоди ВРУ ще на 30 днів.