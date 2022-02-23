Закон об оружии для населения предварительно одобрила Рада

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В первом чтении одобрен закон об оружии для населения, фото: Роман Костенко
Закон об оружии для населения предварительно одобрила Радаhttps://racurs.ua/n167438-zakon-ob-orujii-dlya-naseleniya-predvaritelno-odobrila-rada.htmlРакурс
Верховная Рада сегодня, 23 февраля, в первом чтении приняла законопроект № 5708 о гражданском обращении оружия.
За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата.
Этим проектом будет нормировано на законодательном уровне обращение оружия и боеприпасов к нему. Сейчас будет проработка до второго чтения по сокращенной процедуре, — отметил на своей странице в социальной сети Фейсбук народный депутат Роман Костенко.
В настоящее время этот законопроект запрещает ношение короткоствольного оружия. Костенко добавил, что перед вторым чтением планирует подать к нему правки, направленные на предоставление украинцам права владения короткоствольным оружием.
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Этим законопроектом, в частности, предлагается:
- определить общие основы гражданского обращения огнестрельного оружия и боеприпасов;
- определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;
- предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;
- осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;
- разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие;
- определить понятие зон, свободных от оружия.
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