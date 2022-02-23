Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В первом чтении одобрен закон об оружии для населения, фото: Роман Костенко

Закон об оружии для населения предварительно одобрила Рада

23 фев 2022, 14:57
999

Верховная Рада сегодня, 23 февраля, в первом чтении приняла законопроект № 5708 о гражданском обращении оружия.

За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата.

Этим проектом будет нормировано на законодательном уровне обращение оружия и боеприпасов к нему. Сейчас будет проработка до второго чтения по сокращенной процедуре, — отметил на своей странице в социальной сети Фейсбук народный депутат Роман Костенко.

В настоящее время этот законопроект запрещает ношение короткоствольного оружия. Костенко добавил, что перед вторым чтением планирует подать к нему правки, направленные на предоставление украинцам права владения короткоствольным оружием.



.

Этим законопроектом, в частности, предлагается:

  • определить общие основы гражданского обращения огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;
  • осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;
  • разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие;
  • определить понятие зон, свободных от оружия.

Верховная Рада в первом чтении одобрила закон об оружии для населения, инфографика: Pics&Maps

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров