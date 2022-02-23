Рада разрешила Кабмину перераспределять средства бюджета на оборону

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Ракурс

Верховная Рада практически единогласно разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять средства из любой статьи госбюджета на защиту и оборону Украины.

Закон поддержали 347 народных депутатов.

Выполнение полномочий органами казначейства на соответствующей территории Украины может производиться в особом режиме в порядке, определенном правительством. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, и действует в течение трех месяцев.

Законом предоставлено право Кабинета министров Украины принимать решения:

по согласованию с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины относительно сокращения расходов и кредитования государственного бюджета и их направление в резервный фонд государственного бюджета с целью использования на нужды Вооруженных сил Украины, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечение неприкосновенности государственной границы и защиты государства;

о порядке применения и размеров государственных социальных стандартов и гарантий исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Нардепы 23 февраля на заседании Бюджетного комитета согласились увеличить доходную и расходную часть бюджета на 26,5 млрд. грн.

Минобороны дополнительно положено 16 млрд грн, МВД — 6,1 млрд грн, Главному управлению разведки — 0,6 млрд грн.

Кроме того, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации получат по 100 млн и 500 млн грн субвенции на ремонт водопровода в Донецкой области.

Источником этих средств станет увеличение доходов от НДС на ввозимые в Украину товары.

Также в бюджет вносится грант от ЕС на 90 млн. евро. Денежные средства от него пойдут на обслуживание государственного долга Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что Кабмин «дополнительно увеличит бюджет для украинской армии, который является рекордным на этот год».

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Речь идет об увеличении зарплаты военным, расходов на территориальную оборону, программах развития и разработки современного вооружения.

22 февраля прошла встреча президента Украины с руководителями парламентских фракций и групп. На ней договорено о принятии Радой соответствующих законопроектов.