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Рада разрешила Кабмину перераспределять средства бюджета на оборону
Рада разрешила Кабмину перераспределять средства бюджета на оборонуhttps://racurs.ua/n167437-rada-razreshila-kabminu-pereraspredelyat-sredstva-budjeta-na-oboronu.htmlРакурс
Верховная Рада практически единогласно разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять средства из любой статьи госбюджета на защиту и оборону Украины.
Закон поддержали 347 народных депутатов.
Выполнение полномочий органами казначейства на соответствующей территории Украины может производиться в особом режиме в порядке, определенном правительством. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и действует в течение трех месяцев.
Законом предоставлено право Кабинета министров Украины принимать решения:
- по согласованию с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины относительно сокращения расходов и кредитования государственного бюджета и их направление в резервный фонд государственного бюджета с целью использования на нужды Вооруженных сил Украины, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечение неприкосновенности государственной границы и защиты государства;
- о порядке применения и размеров государственных социальных стандартов и гарантий исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Нардепы 23 февраля на заседании Бюджетного комитета согласились увеличить доходную и расходную часть бюджета на 26,5 млрд. грн.
Минобороны дополнительно положено 16 млрд грн, МВД — 6,1 млрд грн, Главному управлению разведки — 0,6 млрд грн.
Кроме того, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации получат по 100 млн и 500 млн грн субвенции на ремонт водопровода в Донецкой области.
Источником этих средств станет увеличение доходов от НДС на ввозимые в Украину товары.
Также в бюджет вносится грант от ЕС на 90 млн. евро. Денежные средства от него пойдут на обслуживание государственного долга Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что Кабмин «дополнительно увеличит бюджет для украинской армии, который является рекордным на этот год».
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Речь идет об увеличении зарплаты военным, расходов на территориальную оборону, программах развития и разработки современного вооружения.
22 февраля прошла встреча президента Украины с руководителями парламентских фракций и групп. На ней договорено о принятии Радой соответствующих законопроектов.