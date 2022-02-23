Закон про зброю для населення попередньо схвалила Рада

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У першому читанні схвалено закон про зброю для населення, фото: Роман Костенко
Закон про зброю для населення попередньо схвалила Радаhttps://racurs.ua/ua/n167438-zakon-pro-zbrou-dlya-naselennya-poperedno-shvalyla-rada.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 23 лютого, у першому читанні ухвалила законопроект № 5708 про цивільний обіг зброї.
За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати.
Цим проектом буде унормовано на законодавчому рівні обіг зброї та боєприпасів до неї.
Зараз буде опрацювання до другого читання по скороченій процедурі, — зазначив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук народний депутат Роман Костенко.
Наразі цей законопроект забороняє носіння короткоствольної зброї. Костенко додав, що перед другим читанням планує подати до нього правки, спрямовані на надання українцям права володіння короткоствольною зброєю.
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Цим законопроектом, зокрема, пропонується:
- визначити загальні засади цивільного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів;
- визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;
- передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;
- здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;
- розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю;
- визначити поняття зон вільних від зброї.
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