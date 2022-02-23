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Ракурс
Алексей Данилов, скриншот видео

Данилов обратился к Франции ​​- Россияне убивают нас и уезжают отдыхать в Сан-Тропе

23 фев 2022, 13:26
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Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, призвал Францию ​​ввести санкции в отношении лиц, причастных к захвату Донбасса Россией.

Об этом он заявил сегодня, 23 февраля, комментируя санкции, введенные из-за признания Россией «независимости» ОРДЛО.

Данилов отметил «очень мощные» санкции, введенные 22 февраля Евросоюзом, США и Великобританией, и призвал не останавливаться на этом.

Кстати, Франция могла бы принять решение, касающееся всех этих Сан-Тропе. Очень много таких мест на Лазурном берегу, чтобы там они уже не отдыхали. Поскольку если они принимают решения, что нас можно убивать, и при этом отдыхать на таких курортах, то я не знаю, — отметил Данилов.



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Кроме того, я за общую солидарную ответственность тех людей, которые принимают подобные решения, — добавил он.

Источник: Ракурс


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