Алексей Данилов, скриншот видео

https://racurs.ua/n167431-danilov-obratilsya-k-francii-rossiyane-ubivaut-nas-i-uezjaut-otdyhat-v-san-trope.html

Ракурс

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, призвал Францию ​​ввести санкции в отношении лиц, причастных к захвату Донбасса Россией.

Об этом он заявил сегодня, 23 февраля, комментируя санкции, введенные из-за признания Россией «независимости» ОРДЛО.

Данилов отметил «очень мощные» санкции, введенные 22 февраля Евросоюзом, США и Великобританией, и призвал не останавливаться на этом.

Кстати, Франция могла бы принять решение, касающееся всех этих Сан-Тропе. Очень много таких мест на Лазурном берегу, чтобы там они уже не отдыхали. Поскольку если они принимают решения, что нас можно убивать, и при этом отдыхать на таких курортах, то я не знаю, — отметил Данилов.



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