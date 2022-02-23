Олексій Данілов, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167431-danilov-zvernuvsya-do-franciyi-rosiyany-vbyvaut-nas-i-yidut-vidpochyvaty-u-san-trope.html

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Олексій Данілов, секретар РНБО України, закликав Францію запровадити санкції щодо осіб, причетних до захоплення Донбасу Росією.

Про це він заявив сьогодні, 23 лютого, коментуючи санкції, запроваджені через визнання Росією «незалежності» ОРДЛО.

Данілов відзначив «дуже потужні» санкції, запроваджені 22 лютого Євросоюзом, США та Великою Британією, та закликав не зупинятися на цьому.

До речі, Франція могла б ухвалити рішення, що стосується усіх цих Сан-Тропе всіх Сен-Тропе. Дуже багато там таких місць на Лазурному березі, щоб там вони вже не відпочивали. Оскільки, якщо вони ухвалюють рішення, що нас можна вбивати, та при цьому відпочивати на таких курортах, то я не знаю, — наголосив Данілов.



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