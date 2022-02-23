Рейтинг партій оновили соціологи – хто лідирує

Рейтинг партій оновили соціологи — хто лідируєhttps://racurs.ua/ua/n167430-reytyng-partiy-onovyly-sociology-hto-lidyruie.htmlРакурс
Рейтинг політичних партій в Україні оприлюднили соціологи. В ньому лідирує партія «Слуга народу».
Її готові підтримати 19,6% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 11−18 лютого.
На другом місці опинилася партія «Європейська солідарність» — її готові підтримувати 17,7% опитаних. Трійку лідерів закриває «Батьківщина» з 11,5% підтримки.
Проросійська партія «Опозиційна платформа — За життя» також має високу підтримку серед українців — 9,5%.
Партію «Сила і честь» готові підтримати 7,6%, «Розумну політику» — 6,7%, партію Мураєва «Наші» — 5,4%.
Також тривідсотковий бар'єр долають такі партії:
- «Українська стратегія Гройсмана» — 4,8%,
- Радикальна партія — 3,9%,
- ВО «Свобода» — 3,2%,
- Народний фронт (Яценюк, Аваков) — 3,2%,
- «УДАР Віталія Кличка» — 3,1%.
В опитуванні взяли участь 4 тис. 800 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Дослідження провели методом телефонних інтерв’ю. Помилка репрезентативності не перевищує 1,4%.