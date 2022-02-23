Рейтинг партій оновили соціологи – хто лідирує

https://racurs.ua/ua/n167430-reytyng-partiy-onovyly-sociology-hto-lidyruie.html

Ракурс

Рейтинг політичних партій в Україні оприлюднили соціологи. В ньому лідирує партія «Слуга народу».

Її готові підтримати 19,6% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 11−18 лютого.

На другом місці опинилася партія «Європейська солідарність» — її готові підтримувати 17,7% опитаних. Трійку лідерів закриває «Батьківщина» з 11,5% підтримки.

Проросійська партія «Опозиційна платформа — За життя» також має високу підтримку серед українців — 9,5%.

Партію «Сила і честь» готові підтримати 7,6%, «Розумну політику» — 6,7%, партію Мураєва «Наші» — 5,4%.

Також тривідсотковий бар'єр долають такі партії:

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«Українська стратегія Гройсмана» — 4,8%,

Радикальна партія — 3,9%,

ВО «Свобода» — 3,2%,

Народний фронт (Яценюк, Аваков) — 3,2%,

«УДАР Віталія Кличка» — 3,1%.

В опитуванні взяли участь 4 тис. 800 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Дослідження провели методом телефонних інтерв’ю. Помилка репрезентативності не перевищує 1,4%.