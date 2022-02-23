Шойгу, Соловйов, Захарова і Сімоньян потрапили під санкції ЄС, Фото:

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Російські пропагандисти потрапили до списку санкцій Європейського Союзу.

Під санкції потрапили віце-спікер Держдуми Петро Толстой, телеведучий Володимир Соловйов та голова RT Маргарита Сімоньян. Крім того, під обмеження потрапили офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, міністр оборони Сергій Шойгу, всі депутати Держдуми, банк «Росія», ВЕБ, «Промсвязьбанк» та інші фізичні та юридичні особи. Про це повідомляє The Insider з посиланням на джерело в структурах Євросоюзу.

Усім цим особам заборонять в’їзд до Європейського Союзу. Активи в Європі, якщо вони є, повинні заморозити. Раніше опозиціонер Олексій Навальний виявив документи, які підтверджують, що пропагандист Соловйов є резидентом Італії та володіє там двома віллами на озері Комо.

Зазначається, що списки санкцій вже узгоджені всіма 27 країнами-членами Євросоюзу. Офіційно та остаточно їх затвердили 23 лютого.

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Нагадаємо, Європейський Союз ввів санкції у відповідь на нову російську агресію, оскільки 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав самопроголошені республіки ДНР та ЛНР у межах Донецької та Луганської областей України. Під санкції потрапив 351 депутат Державної думи Росії та 27 осіб і об'єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

Джерело: The Insider