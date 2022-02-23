Шойгу, Соловьев, Захарова и Симоньян попали под санкции ЕС, Фото:

https://racurs.ua/n167429-shoygu-solovev-zaharova-i-simonyan-poproschalis-s-butikami-milana-iz-za-sankciy-es.html

Ракурс

Российские пропагандисты попали в санкционный список Европейского Союза.

Под санкции попали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущий Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян. Кроме того, под ограничения попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу, все депутаты Госдумы, банк «Россия», ВЭБ, «Промсвязьбанк» и другие физические и юридические лица. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

Всем этим лицам запретят въезд в Европейский Союз. Активы в Европе, если они есть, должны заморозить. Ранее оппозиционер Алексей Навальный обнаружил документы, подтверждающие, что пропагандист Соловьев является резидентом Италии и владеет там двумя виллами на озере Комо.

Отмечается, что санкционные списки уже согласованы всеми 27 странами-членами Евросоюза. Официально и окончательно их утвердили 23 февраля.

.

Напомним, Европейский Союз ввел санкции в ответ на новую российскую агрессию, поскольку 21 февраля президент России Владимир Путин признал самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР в пределах Донецкой и Луганской областей Украины. Под санкции попал 351 депутат Государственной Думы России и 27 человек и объединений, которые сыграли роль в подрыве территориальной целостности Украины.

Источник: The Insider