Почему санкции не причиняют боли Кремлю

https://racurs.ua/n167422-pochemu-sankcii-ne-prichinyaut-boli-kremlu.html

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, не боится санкций, которые массово вводятся против России из-за вторжения в Украину.

Международные санкции негативно влияют на бизнес и граждан РФ, однако не причиняют боли Кремлю, сообщает «Монополист».

Цены на нефть и газ растут, и Россия продолжает зарабатывать сверхприбыль от экспорта и наращивает финансовый щит. Страна-агрессор контролирует 40% поставок нефти и газа на рынки ЕС.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что жесткие санкции против России не угрожают его стране и в целом «не смертельны».

Россия давно готовилась к финансовой изоляции. Кремль наращивал резервы и диверсифицировал их — доллар и евро конвертировал в золото и юани.

Основным источником доходов России является продажа на экспорт природного газа и нефти. В этих доходах в РФ работает механизм «бюджетного правила».

Он предусматривает установление цены отсечения на нефть и газ, выше которых все дополнительные доходы от продажи энергоресурсов направляются в резервные фонды.

Ключевыми резервными фондами РФ являются Интернациональные резервы, Фонд государственного благосостояния, также профицитный бюджет.

2021 год Россия закончила с профицитом федерального бюджета в 514 млрд. рублей или на 6,49 млрд. дол. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2021 году вырос в 3,3 раза до 120 млрд долл., установив исторический рекорд.

Поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ превысили плановые показатели в год на 51,3% - 9,056 трлн рублей (114 млрд долл.).

Россия контролирует более 40% поставок нефти и природного газа на рынках Евросоюза. При экспорте этих энергоресурсов взимаются вывозные пошлины. Это и есть основная статья доходов бюджета вместе с налогами на добычу нефти и газа.

Нефтегазовые доходы составляли 36% всех доходов федерального бюджета РФ. Это в три раза больше, чем импортный НДС.

Размер международных резервов России составляет 640 млрд. дол. По этому показателю РФ находится на четвертой строчке в мире. С 2015 года рост международных резервов РФ составил 235 млрд. дол. Международные резервы на 162 млрд. дол. превосходят размер всего внешнего долга Российской Федерации.

Более 70% международных резервов РФ — это валюта других стран, 20% - монетарное золото. В золоте Россия содержит больше резервов, чем в долларах США. С 2018 года Кремль начал сокращать долю доллара в структуре международных резервов. С этого времени доля доллара в резервах сократилась с 46% до 20%. Почти пятая часть резервов была переведена в евро и юани.

Фонд национального благосостояния формируется путем превышений поступления налогов на добычу нефти и газа, экспортных пошлин на нефть и природный газ, экспортных пошлин на нефтепродукты.

Цель Фонда — балансировка пенсионной системы РФ, по факту же это фонд финансирования различных проектов, а также «подушка» Путина.

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В начале 2021 года Кремль принял решение перевести долларовые активы Фонда в валюты Китая и Японии, а также в золото. Если в январе 2021 года в ФНД было 51 млрд дол. и не было золота, йены и юаней, то в июле того же года наоборот — доля доллара США сократилась до нуля. Эти средства были конвертированы в золото, китайские юани и иены.

Источник: «Монополист»