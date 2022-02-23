Чому санкції не завдають болю Кремлю. Фото: Телеграм

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Володимир Путін, президент країни-агресора, не боїться санкцій, які масово запроваджують проти Росії через вторгнення в Україну.

Міжнародні санкції негативно впливають на бізнес та громадян РФ, однак не завдають болю Кремлю, повідомляє «Монополіст».

Ціни на нафту та газ зростають і Росія продовжує заробляти надприбутки від експорту та нарощує фінансовий щит. Країна-агресор контролює 40% поставок нафти та газу на ринки ЄС.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що жорсткі санкції проти Росії не загрожують його країні та загалом «не смертельні».

Росія давно готувалася до фінансової ізоляції. Кремль нарощував резерви та диверсифікував їх — долар та євро конвертував у золото та юані.

Основним джерелом доходів Росії є продаж на експорт природного газу та нафти. Щодо цих доходів у РФ працює механізм «бюджетного правила».

Він передбачає встановлення ціни відсікання на нафту та газ, вище за які всі додаткові доходи від продажу енергоресурсів спрямовуються у резервні фонди.

Ключовими резервними фондами РФ є Міжнародні резерви, Фонд національного добробуту, а також профіцитний бюджет.

2021 рік Росія закінчила з профіцитом федерального бюджету у 514 млрд рублів або на 6,49 млрд дол. Профіцит поточного рахунку платіжного балансу РФ у 2021 році зріс у 3,3 раза до 120 млрд дол., встановивши історичний рекорд.

Надходження нафтогазових доходів до федерального бюджету РФ перевищили планові показники на рік на 51,3% - 9,056 трлн рублів (114 млрд дол.).

Росія контролює понад 40% постачання нафти та природнього газу на ринках Євросоюзу. При експорті цих енергоресурсів стягуються вивізні мита. Це і є основною статтею доходів бюджету разом із податками на видобуток нафти та газу.

Нафтогазові доходи становили 36% всіх доходів федерального бюджету РФ. Це втричі більше, ніж імпортний ПДВ.

Розмір міжнародних резервів Росії становить 640 млрд дол. За цим показником РФ перебуває на четвертій сходинці у світі. З 2015 року ріст міжнародних резервів РФ становив 235 млрд дол. Міжнародні резерви на 162 млрд дол. перевищують обсяг всього зовнішнього боргу Російської Федерації.

Понад 70% міжнародних резервів РФ — це валюта інших країн, 20% - монетарне золото. В золоті Росія тримає більше резервів, ніж в доларах США. З 2018 року Кремль почав скорочувати частку долара в структурі міжнародних резервів. З того часу частка долара в резервах скоротилася з 46% до 20%. Майже п’ята частина резервів була переведена в євро та юані.

Фонд національного добробуту формується шляхом перевищень надходження податків на видобуток нафти та газу, експортних мит на нафту та природний газ, експортних мит на нафтопродукти.

Мета Фонду — балансування пенсійної системи РФ, по факту ж це фонд фінансування різних проектів, а також «подушка» Путіна.

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На початку 2021 року Кремль прийняв рішення перевести доларові активи Фонду у валюти Китаю і Японії, а також — в золото. Якщо у січні 2021 у ФНД було 51 млрд дол. і не було золота, ієни та юанів, то у липні того ж року навпаки — частка долара США скоротилася до нуля. Ці кошти були конвертовані у золото, китайські юані та ієни.

Джерело: «Монополіст»