Рейтинг партий обновили социологи – кто лидирует

https://racurs.ua/n167430-reyting-partiy-obnovili-sociologi-kto-lidiruet.html

Ракурс

Рейтинг политических партий в Украине обнародовали социологи. В нем лидирует партия «Слуга народа».

Ее готовы поддержать 19,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 11−18 февраля.

На втором месте оказалась партия «Европейская солидарность» — ее готовы поддерживать 17,7% опрошенных. Тройку лидеров закрывает «Батькивщина» с 11,5% поддержки.

Пророссийская партия «Оппозиционная платформа — При жизни» также имеет высокую поддержку среди украинцев — 9,5%.

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 7,6%, «Разумную политику» — 6,7%, партию Мураева «Наши» — 5,4%.

Также трехпроцентный барьер преодолевают такие партии:

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«Украинская стратегия Гройсмана» — 4,8%,

Радикальная партия — 3,9%,

ВО «Свобода» — 3,2%,

Народный фронт (Яценюк, Аваков) — 3,2%,

«УДАР Виталия Кличко» — 3,1%.

В опросе приняли участие 4 тыс. 800 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Исследование было проведено методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 1,4%.