Рейтинг партий обновили социологи – кто лидирует

Рейтинг партий обновили социологи — кто лидируетhttps://racurs.ua/n167430-reyting-partiy-obnovili-sociologi-kto-lidiruet.htmlРакурс
Рейтинг политических партий в Украине обнародовали социологи. В нем лидирует партия «Слуга народа».
Ее готовы поддержать 19,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 11−18 февраля.
На втором месте оказалась партия «Европейская солидарность» — ее готовы поддерживать 17,7% опрошенных. Тройку лидеров закрывает «Батькивщина» с 11,5% поддержки.
Пророссийская партия «Оппозиционная платформа — При жизни» также имеет высокую поддержку среди украинцев — 9,5%.
Партию «Сила и честь» готовы поддержать 7,6%, «Разумную политику» — 6,7%, партию Мураева «Наши» — 5,4%.
Также трехпроцентный барьер преодолевают такие партии:
- «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,8%,
- Радикальная партия — 3,9%,
- ВО «Свобода» — 3,2%,
- Народный фронт (Яценюк, Аваков) — 3,2%,
- «УДАР Виталия Кличко» — 3,1%.
В опросе приняли участие 4 тыс. 800 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Исследование было проведено методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 1,4%.