Израиль заявил о поддержке суверенитета Украины, но не вспомнил при этом Россию

https://racurs.ua/n167441-izrail-zayavil-o-podderjke-suvereniteta-ukrainy-no-ne-vspomnil-pri-etom-rossiu.html

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Израильский МИД впервые с начала эскалации событий в Украине опубликовал заявление об отношении Израиля к ситуации, сложившейся в связи с признанием Москвой террористических ЛДНР.

Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и разделяет обеспокоенность по поводу событий на востоке страны, — говорится в заявлении МИД.

В сообщении МИДа ни разу не упоминается Россия, которая как раз и признала террористические ЛДНР.

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Израиль выразил надежду: в Украине будет найдено дипломатическое разрешение конфликта, а «Израиль готов этому способствовать».

В заявлении также говорится, что Израиль готов предоставить Украине гуманитарную помощь и ведет с Киевом переговоры на эту тему.