Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Израиль заявил о поддержке суверенитета Украины, но не вспомнил при этом Россию

Израиль заявил о поддержке суверенитета Украины, но не вспомнил при этом Россию

23 фев 2022, 15:40
999

Израильский МИД впервые с начала эскалации событий в Украине опубликовал заявление об отношении Израиля к ситуации, сложившейся в связи с признанием Москвой террористических ЛДНР.

Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и разделяет обеспокоенность по поводу событий на востоке страны, — говорится в заявлении МИД.

В сообщении МИДа ни разу не упоминается Россия, которая как раз и признала террористические ЛДНР.

Сообщение МИД Израиля



.

Израиль выразил надежду: в Украине будет найдено дипломатическое разрешение конфликта, а «Израиль готов этому способствовать».

В заявлении также говорится, что Израиль готов предоставить Украине гуманитарную помощь и ведет с Киевом переговоры на эту тему.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров