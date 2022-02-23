Виталий Кличко. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n167442-klichko-rasskazal-ob-osobennostyah-vvedeniya-chp-v-kieve.html

Ракурс

Вопрос введения чрезвычайного положения в Киеве решится сегодня, 23 февраля.

Оперативный штаб Киева вынесет решение о введении чрезвычайного положения в городе. Оно будет принято после внеочередного заседания Верховной Рады. Всю официальную информацию о введении ЧП в Киеве будут оперативно публиковать на сайтах городских властей. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Кличко рассказал, что в случае принятия такого решения на территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством глав областных государственных администраций и КГГА. В столице могут установить усиленный контроль въездов и выездов с территории города. Движение транспортных средств может ограничиваться, автомобили могут досматривать.

Проведение массовых мероприятий и митингов запрещается. Кличко добавил, что комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.

По словам мэра, киевлянам не стоит паниковать, поскольку чрезвычайное положение, в этой ситуации — упреждающий шаг. ЧП государство вводит для обеспечения правопорядка в городах, поселках и селах, для противодействия преступности и предупреждения возможных провокаций.

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны попросил Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории страны, кроме Луганской и Донецкой областей.