Флот РФ. Фото: DW

https://racurs.ua/n167444-morskaya-armada-rf-navisla-nad-ukrainoy-v-chernom-more-chto-delat.html

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Агрессия России в Черном и Азовском море продолжается — страна-агрессор развернула 46 боевых кораблей со всех флотов, заняв господствующее положение.

Под видом военных учений Москва организовала морскую блокаду Черноморского побережья (с 13 по 19 февраля) и это может повториться. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на экспертов Центра оборонных стратегий.

Также РФ разместила в Средиземном море 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов. Там находятся два ракетных крейсера, семь ракетных кораблей и две ракетные подводные лодки. Эта группа имеет гиперзвуковые ракеты «Циркон». Такого наращивания сил не видели со времен распада СССР. Отмечается, что потеря Киевом контроля над украинским морем приведет к разрушению экономики прибрежных регионов.

Мы можем потерять доступ к огромным залежам природного газа и нефти на украинском континентальном шельфе и возможность владения биоресурсами моря. В случае полной оккупации мы не сможем совершать морские экспортно-импортные операции, — рассказали эксперты.

Страховщики рассматривают украинское Причерноморье как зону рискованного судоходства, что побудило повышение страховых ставок для судовладельцев и операторов морских перевозок. Все это негативно повлияет не только на прибрежные территории Украины, но и снизит безопасность страны и будет создавать риски ее фрагментации, поэтому нужно безотлагательно прикрыть морские фланги.

Создать асимметричные оперативные способности на море в кратчайшие сроки возможно лишь одним путем — сформировать небольшие платформы из катеров класса Марк-6 и Айленд, оснащенные мощным оружием. Нужны десятки таких платформ и получить их можно довольно быстро. Такие катера, оснащенные малогабаритными, высокоточными и эффективными ракетами, будут нести значительный потенциал сдерживания агрессора на море.

Сообщается, что также целесообразно оборудовать их современными автоматизированными системами ситуационной осведомленности и управления и беспилотными летальными аппаратами, которые позволяют синхронизировать усилия на море в направлении их наибольшей эффективности. В дальнейшем эта группировка будет усилена ракетными катерами с дальнобойными ракетами.

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Эксперты отмечают, что следует срочно организовать консультации со странами Черноморского бассейна и НАТО относительно комплексной программы восстановления статус-кво и сдерживания военного присутствия России.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину готовит президент страны-агрессора Владимир Путин. В Министерстве здравоохранения рассказали, как действовать при опасности.