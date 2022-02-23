Война с РФ. Фото: facebook

https://racurs.ua/n167453-rezervisty-massovo-idut-v-territorialnye-centry-komplektovaniya-zalujnyy.html

Ракурс

Война Украины с Россией не напугала украинских военнослужащих-резервистов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в центрах комплектования образовались очереди после издания приказа о призыве резервистов.

Он поблагодарил военных и заявил, что очереди формируют «поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы». Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Я благодарен всем военнослужащим, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника держат позиции, дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления, — отметил Залужный.

Сейчас в Украине насчитывается 36 тыс. резервистов, преимущественно имеющих опыт ведения боевых действий. Как сообщает «Укринформ», добровольческие формирования получают разрешения на оружие в ускоренном режиме.

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Если члены добровольческого формирования будут предъявлять удостоверение (об участии в терробороне), процесс будет ускорен. Если человек является членом терробороны и имеет удостоверение, подразделения по контролю за оборотом оружия будут ставить его в приоритет и отрабатывать документы гораздо быстрее, а затем в максимально сжатые сроки будут давать разрешение. Он добавил, что сейчас в Украине находится на учете 1 тыс. 200 тыс. единиц оружия. Владельцев охотничьего оружия зарегистрировано 709 тыс., а травматического — 250 тыс. тыс.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину готовит президент страны-агрессора Владимир Путин. В Министерстве здравоохранения рассказали, как действовать при опасности.