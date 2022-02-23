Фонд защиты «Северного потока-2» от санкций отказался поддержать проект

Газопровод «Северный поток-2» попал под санкции, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n167452-fond-zaschity-severnogo-potoka-2-ot-sankciy-otkazalsya-podderjat-proekt.html

Ракурс

Фонд Stiftung Klima — und Umweltschutz M, созданный в Германии для защиты российско-германского газопровода «Северный поток-2» от санкций со стороны США, отказался поддержать проект теперь, когда его сертификацию приостановила ФРГ.

Об этом сообщает немецкое издание NDR.

Основной целью фонда было поддержание завершения строительства газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море под угрозой санкций со стороны США против причастных компаний.

Ранее США пытались остановить сооружение «Северного потока-2» как проекта, угрожающего безопасности ряда стран Европы, однако таким попыткам противодействовала Германия.

Однако, после принятого российскими властями 21 февраля решения о признании «независимости» ОРДЛО власти Германии остановили сертификацию проекта, реагируя на нарушение Россией норм международного права.

Руководитель фонда Эрвин Зеллеринг заявил, что эта организация не будет поддерживать «Северный поток-2» из-за прекращения его сертификации. Он отметил, что эта ситуация отличается от той, для которой создавался фонд.

Фонд был основан в январе 2021 года по решению регионального парламента. Тогда немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания выделила для него 200 тыс. евро, а компания Nord Stream — 20 млн евро.

.

Напомним, 22 февраля Евросоюз ввел санкции против более 350 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание Россией ОРДЛО.

Источник: NDR