Фонд захисту «Північного потоку-2» від санкцій відмовився підтримати проект

Газогін «Північний потік-2» потрапив під санкції, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n167452-fond-zahystu-pivnichnogo-potoku-2-vid-sankciy-vidmovyvsya-pidtrymaty-proekt.html

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Фонд Stiftung Klima — und Umweltschutz M, створений у Німеччині для захисту російського-німецького газогону «Північний потік-2» від санкціяй з боку США, відмовився підтримати проект тепер, коли його сертифікацію призупинила ФРН.

Про це повідомляє німецьке видання NDR.

Основною метою фонду була підтримка завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» через Балтійське море під загрозою санкцій з боку США проти причетних компаній.

Раніше США намагалися зупинити спорудження «Північного потоку-2» як проекту, який загрожує безпеці низки країн Європи, проте таким намаганням протидіяла Німеччина.

Однак, після ухваленого російською владою 21 лютого рішення про визнання «незалежності» ОРДЛО влада Німеччини зупинила сертифікацію проекту, реагуючи на порушення Росією норм міжнародного права.

Очільник фонду Ервін Зеллерінг заявив, що ця організація не буде підтримувати «Північний потік-2» через припинення його сертифікації. Він зазначив, що ця ситуація відрізняється від тієї, для якої створювався фонд.

Фонд був заснований у січні 2021 року за рішенням регіонального парламенту. Тоді німецька земля Мекленбург-Передня Померанія надала для нього 200 тис. євро, а компанія Nord Stream — 20 млн євро.

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Нагадаємо, 22 лютого Євросоюз запровадив санкції проти понад 350 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання Росією ОРДЛО.

Джерело: NDR