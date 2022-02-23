Війна з Рф. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n167453-rezervisty-masovo-ydut-do-terytorialnyh-centriv-komplektuvannya-zalujnyy.html

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Війна України з Росією не налякала українських військовослужбовців-резервістів. Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив, що у центрах комплектування утворилися черги після видання наказу про призов резервістів.

Він подякував військовим і заявив, що черги формують «потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони». Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Я вдячний всім військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки, — зазначив Залужний.

Наразі в Україні налічується 36 тисяч резервістів, які переважно мають досвід ведення бойових дій. Як повідомляє «Укрінформ», добровольчі формування отримують дозволи на зброю в прискореному режимі.

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Якщо члени добровольчого формування пред’являтимуть посвідчення (про участь у теробороні) процес буде прискорено. Якщо людина є членом тероборони і має посвідчення, підрозділи з контролю за обігом зброї ставитимуть її у пріоритет і відпрацьовуватимуть документи набагато швидше, а потім у максимально стислі терміни даватимуть дозвіл. Він додав, що зараз в Україні перебуває на обліку 1 млн 200 тис. одиниць зброї. Власників мисливської зброї зареєстровано 709 тис., а травматичної — 250 тис.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну готує президент країни-агресора Володимир Путін. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як діяти в разі небезпеки.