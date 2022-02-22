Империя зла должна умереть – в Киеве митинг под посольством России. Фото: Радио Свобода

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Под посольством России в Киеве продолжается митинг из-за решения Путина признать «независимость» фейковых ЛДНР.

На акцию вышло около полусотни человек. Люди требуют закрытия посольства страны-агрессора в Киеве. Фото митинга появились в соцсетях.

Империя зла должна умереть. Московия — оккупант. Со вчера — официально дважды. В Киеве до сих пор есть российское посольство, но мы хотим сказать, что Украина будет защищаться, — отметили организаторы акции.

В то же время генеральное консульство Российской Федерации во Львове приостановило запись на прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

Дипломаты заявили, что причиной такого решения явилась сложная эпидемиологическая ситуация, а также временная оптимизация штата.

Отмечается, что в консульстве полностью отключена телефонная связь по независимым от него причинам. В случае срочной необходимости рекомендуют обращаться в консульский отдел посольства России в Киеве.

В то же время генеральные консульства России в Одессе и Харькове также прекратили прием граждан.

Напомним, МИД Украины отозвал для консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации.

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Министерство иностранных дел сообщило, что причина такого шага — принятие руководством Российской Федерации противоправных решений по признанию «независимости» созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также глава страны-агрессора поручил российской армии «выполнять функции по поддержанию мира» на оккупированной территории Донбасса.