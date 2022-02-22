Дощі на заході – погода в Україні 23 лютого

https://racurs.ua/ua/n167392-doschi-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-23-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 23 лютого, в середу, прогнозується з мінливою хмарністю.

У західних областях пройдуть дощі, часом з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, північно-західний, 4−10 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

22−23 лютого у високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Погода в Києві очікується без опадів упродовж доби. Температура повітря вночі становитиме 1° морозу, вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах 4−5° тепла.

Погода в Харкові буде без істотних опадів вдень, вночі можливий дощ. Температура буде 4° нижче за нуль, вдень підніметься до 6° з відміткою плюс.

Погода у Львові буде із дощем. Вночі очікується 1° морозу, вдень температура повітря підніметься до 3° вище нуля.

Погода в Одесі прогнозується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2° тепла, вдень повітря прогріється до 8° із позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 лютого буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.

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Джерело: Gismeteo