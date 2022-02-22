Дожди на западе – погода в Украине 23 февраля

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Ракурс

Погода в Украине 23 февраля, в среду, прогнозируется с переменной облачностью.

В западных областях пройдут дожди, временами с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, северо-западный, 4−10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

22−23 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Погода в Киеве ожидается без осадков в течение суток. Температура воздуха ночью составит 1° мороза, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 4−5° тепла.

Погода в Харькове прогнозируется без существенных осадков днем, ночью возможен дождь. Температура будет 4° ниже нуля, днем поднимется до 6° с отметкой плюс.

Погода во Львове будет с дождем. Ночью ожидается 1° мороза, днем температура воздуха поднимется до 3° выше нуля.

Погода в Одессе прогнозируется без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2° тепла, днем воздух прогреется до 8° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 февраля будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.

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Источник: Gismeteo