2 тыс. евро — «тень Путина» шантажирует Европу ценами на газ из-за санкций на СП-2

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Экс-президент РФ Дмитрий Медведев шантажирует Европу газом по 2 тыс. евро после решения Германии приостановить сертификацию газопровода Nord Stream 2.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Ну что ж — добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2 тыс. евро за тысячу кубов газа, — написал в своих соцсетях Медведев, ныне являющийся заместителем председателя Совета безопасности России.

В Москве не боятся санкций Запада, которые могут быть введены после так называемого признания фейковых ДНР и ЛНР. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя, в частности, решение ФРГ приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2».

На вопрос о том, боится ли санкций, он ответил: «Москва ничего не боится. Москва слезам не верит».

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Россия в 2021−22 годах использовала сокращение поставок газа «Газпромом», который является монополистом на рынке Европы, чтобы Германия сертифицировала «Северный поток-2». Это привело к рекордно высоким ценам на газ. Иногда они достигали 1,8−2 тыс. долл. за тысячу кубов.

«Газпром» построил газопровод для транспортировки российского газа напрямую в Германию в обход Украины. Его запуск означает и финансовые потери для Украины, и невозможность удерживать украинскую газотранспортную систему.